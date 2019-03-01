Гражданин Белоруссии направлялся на заработки в Абхазию с чужим паспортом

СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Пограничники МАПП "Адлер" задержали гражданина Республики Беларусь, который пытался пересечь границу по чужому документу, об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Пограничник выявил несоответсвие личности предъявителя паспорта с фотографией в документе.

Правонарушителем оказался 31-летний гражданин Белоруссии, которого, по сведениям краевого Погрануправления, разыскивали республиканские органы внутренних дел за многомиллионный долг.

Задержанный рассказал, что направлялся в Абхазию на заработки, накануне ему предложили хорошо оплачиваемую работу в Пицунде в сфере строительства. Отсутствие паспорта он объяснил потерей, что вынудило его воспользоваться документом неизвестного лица.

В отношении иностранца возбуждено уголовное дело. Предполагаемый преступник находится в изоляторе временного содержания города Сочи.