Творческий подход: более 500 блоков сигарет пытались вывезти из Абхазии в Россию

За последнюю неделю выявлено четыре попытки перемещения табачной продукции с сокрытием.

СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Сочинская таможня совместно с краевым Погрануправлением ФСБ России по Краснодарскому краю пресекли несколько попыток незаконного ввоза табачной продукции из Абхазии в Россию, об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

25 февраля был остановлен автомобиль "AUDI-A6", следующий из Абхазии в Россию, в тайнике которого было обнаружено 115 блоков сигарет без акцизных марок.

В этот же день был задержан еще один автомобиль из Абхазии "ВАЗ 21070". В ходе досмотра под арками передних колес были обнаружены еще 50 блоков сигарет.

На прошлой неделе, 21 февраля, были задержаны еще два автомобиля с незаконной табачной продукцией. В одном автомобиле "CHRYSLER", по результатам таможенного осмотра с использованием МИДК, были найдены 275 блоков сигарет. В другом автомобиле "ВАЗ 21043" при досмотре под капотом и в дверях под обшивкой был обнаружен еще 91 блок и 8 пачек сигарет.

Контрабанда сигарет на КПП Псоу © Foto / пресс-служба Южного таможенного управления

Контрабанда сигарет на КПП Псоу © Foto / пресс-служба Южного таможенного управления

Контрабанда сигарет на КПП Псоу © Foto / пресс-служба Южного таможенного управления 1 / 3 © Foto / пресс-служба Южного таможенного управления Контрабанда сигарет на КПП Псоу

На сигареты и автомобили наложен арест, образцы табачной продукции направлены на товароведческую экспертизу. Возбуждено восемь дел об административных правонарушениях.

Общее количество табачной продукции, изъятой за последнюю неделю, составляет 531 блок сигарет. С начала 2019 года по подобным фактам Сочинской таможней возбуждено 57 дел об административных правонарушениях. Изъято порядка 2000 блоков сигарет.

С 1 марта в России в силу вступила цифровая маркировка табачных изделий для повышения прозрачности рынка и сокращения доли контрафакта.