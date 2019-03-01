Сход лавины в Сочи попал на видео

Очевидцы засняли на видео белые снежные клубы в горах Сочи.

СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Лавина сошла в районе сочинского горнолыжного курорта "Горки город", сообщает портал Сочи24.

По данным портала, никто не пострадал. Очевидцы утверждают, что сход произошел в районе, где нет горнолыжных трасс.

Ранее в Сочи было объявлено штормовое предупреждение из-за угрозы схода снежных лавин в горах выше одной тысячи метров до вечера субботы 2 марта.

В Краснодарском крае с пятницы до понедельника действует экстренное предупреждение из-за опасности схода лавин в горах выше 1,5 тысячи метров.