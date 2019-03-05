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США лишат Турцию и Индию льготных преференций в торговле

© Sputnik / Евгений Биятов
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Политика президента США Дональда Трампа отличается протекционистскими мерами, он ввел заградительные пошлины на импорт целого ряда товаров из различных стран.

СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Американский президент Дональд Трамп объявил о намерении отменить льготные торговые режимы для Турции и Индии, сообщает РИА Новости.

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Отмену льготы для Турции в рамках системы тарифных преференций (GSP) Трамп намерен осуществить "на основании уровня экономического развития страны". По словам американского лидера, за последние 45 лет, в течение которых действовали льготы, турецкая экономика заметно укрепилась и диверсифицировалась, вырос уровень доходов населения, снизилась бедность.

Отмена льготного режима торговли с Индией объясняется тем, что Нью-Дели не дал гарантий предоставления американским компаниям "равного и разумного доступа к индийским рынкам".

Для турецкого экспорта решение Трампа несет негативный эффект, так как США - шестое по значению направление турецкого экспорта, Турция направляет в Штаты 5,3% своих товаров.

Поставки товаров из Индии в США являются главным направлением индийского экспорта и составляют 15% всех поставок за рубеж. В свою очередь, США получают из Индии лишь около двух процентов своего импорта.

Всеобщая система преференций в рамках ВТО предполагает односторонние торговые льготы для развивающихся стран.

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