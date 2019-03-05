Вечер с Фазилем: юбилей абхазского писателя отметят в Санкт-Петербурге

В мероприятиях посвященных 90-летию Фазиля Искандера в Санкт-Петербурге примут участие поэты и писатели северной столицы, представители абхазской диаспоры.

СУХУМ, 5 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Творческие вечера, посвященные 90-летию со дня рождения Фазиля Искандера пройдут в Санкт-Петербурге, сказал в интервью Sputnik член Союза журналистов России и Абхазии Боча Аджинджал.

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Творческий вечер "Наш Фазиль Искандер" пройдет в Библиотеке национальных литератур в среду, 6 марта, добавил он. Кроме того, Аджинджал сообщил, что 10 марта в "Доме журналистов" пройдет литературный вечер, посвященный 90-летию писателя.

"Мы будем читать стихотворения Фазиля Искандера, рассказывать о нем. Кроме того, будет показан фильм "Софичка", также пройдут выступления артистов", - сообщил он.

На мероприятия приглашены писатели и поэты, творческая интеллигенция Санкт-Петербурга, также будут присутствовать представители абхазской диаспоры, проинформировал он.

Творческий вечер "Наш Фазиль Искандер" организован Санкт-Петербургским Абхазским обществом "Апсны", мероприятие в "Доме журналистов" – Абхазо-абазинским конгрессом.

Фазиль Искандер родился 6 марта 1929 года в Сухуме. В 1954 году окончил Литературный институт имени А.М. Горького в Москве. Через два года вернулся в Абхазию, став редактором в абхазском отделении Госиздата.

С 1956 года регулярно печатался в журналах: "Смена", "Неделя", "Костер", "Сельская молодежь" и других. Первый сборник стихов Искандера "Горные тропы" вышел на русском языке в 1957 году в Сухуме. В 1966 году в журнале "Новый мир" была опубликована первая повесть писателя "Созвездие Козлотура". Самое известное произведение Искандера "Сандро из Чегема" (1973-1988, полное издание — 1989) — роман на автобиографической основе.