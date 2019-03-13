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ФСБ задержала в Самарской области бандита, готовившего теракт

ФСБ РФ
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В ночь на 13 марта органы ФСБ России получили информацию о нахождении в одном из частных домов, расположенных в селе Екатериновка Безенчукского района Самарской области, вооруженного лица, планировавшего совершить теракт.

СУХУМ, 13 мар - Sputnik. Бандит, планировавший совершить теракт, нейтрализован в ходе спецоперации в Самарской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).

© Sputnik / Евгений Биятов
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"Засевшему в доме преступнику было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и применил боевую гранату. В ходе короткого боеконтакта бандит был нейтрализован", - говорится в сообщении НАК.

На месте задержания обнаружили оружие, боеприпасы и готовое к применению СВУ. 

По предварительным данным, бандит был сторонником одной из международных террористических организаций. Кроме того, он хотел подорвать самодельное взрывное устройство в месте массового пребывания людей.

Органы безопасности устанавливают возможных сообщников преступника.



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