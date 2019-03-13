ФСБ задержала в Самарской области бандита, готовившего теракт

СУХУМ, 13 мар - Sputnik. Бандит, планировавший совершить теракт, нейтрализован в ходе спецоперации в Самарской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).
"Засевшему в доме преступнику было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и применил боевую гранату. В ходе короткого боеконтакта бандит был нейтрализован", - говорится в сообщении НАК.
На месте задержания обнаружили оружие, боеприпасы и готовое к применению СВУ.
По предварительным данным, бандит был сторонником одной из международных террористических организаций. Кроме того, он хотел подорвать самодельное взрывное устройство в месте массового пребывания людей.
Органы безопасности устанавливают возможных сообщников преступника.