На улице Правды: как нашли место для Центра Фазиля Искандера

Центр Фазиля Искандера планируют открыть в здании библиотеки на улице Правды в Москве осенью 2019 года. О том, как искали подходящее место, какие были сложности и что из "абхазского" будет рядом, читайте в материале Sputnik.

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Частичка Абхазии

Поиски места для Центра Фазиля Искандера начались еще при жизни писателя и затянулись на несколько лет. Активную помощь оказали друзья и поклонники его творчества.

Вдова писателя Антонина Хлебникова-Искандер рассказала, что к поискам подходящего объекта подключилась Людмила Швецова, которая на тот момент занимал должность заместителя мэра Москвы.

© Sputnik / Анатолий Гаранин "Спасибо за Фазиля!": в Москве прошел первый юбилей без Искандера

"Она говорит: "Да, глухо! Не дают никаких особняков на переделывание, ничего не дают. Это все будет тянуться бесконечно. Берите библиотеку". Мы начали выбирать. На Таганке Фазиль не захотел. Помещение было над рестораном, и ему это не понравилось. Помотались по Москве и, в конце концов, одна библиотека нам приглянулась", - вспоминает вдова.

Но и там не суждено было надолго обосноваться центру. Техническое состояние здания не соответствовало требованиям.

В сентябре 2015 года руководителем Московского городского библиотечного центра назначили Марию Рогачеву, которая пообещала найти что-то подходящее и слово свое сдержала. Выбор пал на библиотеку на улице Правды.

"К сожалению, нам присудили эту библиотеку уже после его смерти. Во-первых, правда – это Искандер. Он всю жизнь посвятил ей. Он шутил, чтобы это место никак не ассоциировалось с газетой "Правда". Одно время мы жили недалеко, и Фазиль иногда туда заходил. Помню, как мы там прятались от дождя", - рассказала Хлебникова-Искандер.

Необычным совпадением она назвала и то, что в одном из домов рядом когда-то жил второй президент Абхазии Сергей Багапш, а буквально в нескольких кварталах от этого места есть ресторан абхазской кухни.

"Нам очень понравилось, что наискосок от улицы Правды, где мы осенью планируем официально открыть Центр Искандера, находится маленький абхазский ресторан. Мы этого не ожидали. Вы представляете? Так не бывает", - смеется Антонина Хлебникова-Искандер.

Последние штрихи

Официальное открытие Центра Фазиля Искандера планируют на октябрь 2019 года. Предстоит много работы.

"Честно говоря, все делалось очень тяжело, годами. Бесконечные письма. Сейчас, наконец, начали там делать ремонт. К сожалению, до музея пока не дотягивает, хотя выступал председатель Мосгордумы (Алексей Шапошников - ред.) на юбилее Фазиля и сказал, что хорошо бы сделать музей. Насчет этого не знаю, но центр точно будет", - подчеркнула Хлебникова-Искандер.

В октябре планируют провести Международную литературную конференцию, посвященную творчеству Искандера. Пригласят не только российских, но и зарубежных специалистов.

Фазиль Искандер родился 6 марта 1929 года в Сухуме. В 1954 году окончил Литературный институт имени А.М. Горького в Москве. Через два года вернулся в Абхазию, став редактором в абхазском отделении Госиздата.

С 1956 года регулярно печатался в журналах "Смена", "Неделя", "Костер", "Сельская молодежь" и других. Первый сборник стихов Искандера "Горные тропы" вышел на русском языке в 1957 году в Сухуме. В 1966 году в журнале "Новый мир" была опубликована первая повесть писателя "Созвездие Козлотура". Самое известное произведение Искандера "Сандро из Чегема" – роман, основанный на автобиографическом материале.