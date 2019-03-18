Путин дал старт полной энергетической самостоятельности Крыма

Первые энергоблоки Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму начали работу в октябре прошлого года, в понедельник 18 марта их запустили на полную мощность.

СУХУМ, 18 мар - Sputnik. Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии запуска Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму, сообщает РИА Новости.

Путин сегодня запустит в Крыму две ТЭС - Балаклавскую и Таврическую. Для всех приготовили именные каски. Для Путина - даже две. pic.twitter.com/8gcauHwl4j — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 18 марта 2019 г.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что открытие объектов электроэнергетики будет символизировать полную энергетическую самостоятельность Республики Крым.

С церемонии открытия ТЭС началась рабочая поездка главы России в Крым. Вечером в Симферополе Путин встретится с представителями общественности полуострова и примет участие в торжествах, посвященных празднованию пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".