Безбагажники: у "Аэрофлота" и "России" появятся новые тарифы

СУХУМ, 19 мар - Sputnik. На рейсах авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия" появятся безбагажные тарифы на ряде направлений со 2 апреля, сообщает пресс-служба "Аэрофлота".

"Группа "Аэрофлот" со 2 апреля 2019 года вводит безбагажные тарифы на ряде среднемагистральных маршрутов авиакомпании "Россия", а также ПАО "Аэрофлот", где существует повышенный спрос на эту услугу", - говорится в сообщении.

© Sputnik / Юлия Честнова "Аэрофлот" повыcит топливный сбор на рейсах по России

Такое решение, как отмечает пресс-служба, вызвано многочисленными просьбами пассажиров, путешествующих налегке.

Безбагажные билеты экономкласса будут стоить дешевле. На некоторых направлениях снижение минимального тарифа составит до 30%. При этом подчеркивается, что тарифы, включающие в себя провоз багажа, останутся на всех рейсах "России" и "Аэрофлота".

На рейсах авиакомпании "Россия" под коммерческим управлением ПАО "Аэрофлот" безбагажные тарифы вводятся на среднемагистральных направлениях. На собственных рейсах "Аэрофлота" безбагажные тарифы вводятся для перевозок в города Германии - Берлин, Франкфурт, Дюссельдорф, Мюнхен, Гамбург, Штутгарт, Ганновер, Дрезден, и Италии - Рим, Милан, Венеция, Болонья, Неаполь, Верона.

Впервые безбагажные тарифы в России ввела компания S7 в 2015 году.

Правила "Аэрофлота"

По правилам провоза ручной клади "Аэрофлот" — одна из самых лояльных авиакомпаний. Вес ограничен десятью килограммами для эконом- и 15 килограммами для бизнес-класса. При этом габариты: 55 сантиметров в длину, 40 — в ширину, 25 — в высоту. Плюс к этому можно взять и те вещи, которые по правилам могут перевозиться бесплатно (рюкзак, сумку или портфель, букет цветов, одежду, люльку и т. д.).

С 14 февраля авиакомпания изменила правила провоза животных в салоне: размер сумки-переноски по сумме трех измерений не должен превышать 126 сантиметров, размеры жесткого контейнера по длине, высоте и ширине не могут быть больше, чем 44х30х26 сантиметров, вес животного вместе с контейнером или переноской не может превышать восьми килограммов. Если общая масса больше, то перевозка допускается только в багажном отсеке.