В России могут увеличить возраст продажи алкоголя

В настоящее время продажа алкоголя в России запрещена лицам, не достигшим 18 лет.

СУХУМ, 21 мар - Sputnik. Минздрав России подготовил законопроект об увеличении возраста продажи алкоголя до 21 года, сообщает РИА Новости.

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Ведомство предлагает запретить продажу алкоголя крепостью более 16,5% лицам, не достигшим 21 года. Планируемый срок вступления проекта в силу - январь 2020 года.

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, проведенного в ноябре прошлого года, идею об увеличении возраста продажи алкоголя поддерживают 78% россиян.

Ранее Минздрав России внес антитабачную концепцию на рассмотрение правительства.

Замминистра здравоохранения России Олег Салагай также заявлял, что акты, направленные на защиту населения от алкоголя и табака, должны быть разработаны Минздравом до 1 декабря 2019 года.

Салагай подтвердил, что Минздрав планирует рассмотреть вопрос о возможности последовательного выведения табака с рынка после 2050 года.

В Абхазии также запрещена продажа любого алкоголя лицам, не достигшим 18 лет.