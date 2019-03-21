17:23 21 Марта 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.74
  • EUR72.79
Поиск
Посетители пивного бара

В России могут увеличить возраст продажи алкоголя

© Sputnik / Aleksey Kudenko
Новости
Получить короткую ссылку
1810

В настоящее время продажа алкоголя в России запрещена лицам, не достигшим 18 лет.

СУХУМ, 21 мар - Sputnik. Минздрав России подготовил законопроект об увеличении возраста продажи алкоголя до 21 года, сообщает РИА Новости.

Учения военных медиков во Владивостоке
© Sputnik / Виталий Аньков
Названа главная причина смертности во всем мире

Ведомство предлагает запретить продажу алкоголя крепостью более 16,5% лицам, не достигшим 21 года. Планируемый срок вступления проекта в силу - январь 2020 года.

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, проведенного в ноябре прошлого года, идею об увеличении возраста продажи алкоголя поддерживают 78% россиян.

Ранее Минздрав России внес антитабачную концепцию на рассмотрение правительства.

Замминистра здравоохранения России Олег Салагай также заявлял, что акты, направленные на защиту населения от алкоголя и табака, должны быть разработаны Минздравом до 1 декабря 2019 года.

Салагай подтвердил, что Минздрав планирует рассмотреть вопрос о возможности последовательного выведения табака с рынка после 2050 года.

В Абхазии также запрещена продажа любого алкоголя лицам, не достигшим 18 лет.

По теме

Домашнее не значит лучшее: какая судьба ждет кустарный алкоголь в Абхазии
Алкоголь и жизнь
В России намерены приравнять ряд лекарств к алкоголю и наркотикам
"Обмануть" алкоголь: хитростями застолья поделился главный нарколог Абхазии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Настал "новый день": празднование Новруза в мире
Aerial footage shows Cyclone Idai devastation in Mozambique
"Идаи" ударил по Мозамбику: число жертв достигло более 200 человек
Возможности гиперзвукового оружия России
На что способно гиперзвуковое оружие России

Соцсети

Sputnikabkhazia