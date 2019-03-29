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Черноморский флот России взял под контроль вошедшие в Черное море корабли НАТО

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Три военных корабля НАТО вошли в Черное море в четверг 28 марта.

СУХУМ, 29 мар - Sputnik. Корабли Черноморского флота России стали сопровождать военные корабли НАТО, вошедшие в Черное море, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

"Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании", - говорится в сообщении.

Наблюдение за действиями военных кораблей НАТО ведут корабли ВМФ России "Иван Хурс" и "Василий Быков".

Ранее сообщалось, что эсминец ВМС Нидерландов “Эвертсен”, канадский фрегат “Торонто” и испанский фрегат “Санта Мария” вошли в Черное море в четверг 28 марта для проведения учений и отработки взаимодействия с "партнерами" из Украины и Грузии.

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Теги:
Россия, Черноморский флот, НАТО


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