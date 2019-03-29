Черноморский флот России взял под контроль вошедшие в Черное море корабли НАТО

СУХУМ, 29 мар - Sputnik. Корабли Черноморского флота России стали сопровождать военные корабли НАТО, вошедшие в Черное море, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.
"Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании", - говорится в сообщении.
Наблюдение за действиями военных кораблей НАТО ведут корабли ВМФ России "Иван Хурс" и "Василий Быков".
Ранее сообщалось, что эсминец ВМС Нидерландов “Эвертсен”, канадский фрегат “Торонто” и испанский фрегат “Санта Мария” вошли в Черное море в четверг 28 марта для проведения учений и отработки взаимодействия с "партнерами" из Украины и Грузии.
NATO'ya bağlı 3 savaş gemisi İstanbul Boğazından peş peşe geçiş yaptı. Boğaz geçişini tamamlayan gemiler Karadeniz'e açıldı. Gemilerin geçişine sahil güvenlik botları da eşlik etti. pic.twitter.com/gujkqnSquf— Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) 28 марта 2019 г.