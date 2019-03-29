Bloomberg сообщил о подготовке США новых антироссийских санкции

Госдепартамент и Минфин США рассмотрели пакет новых санкций и ожидают одобрения от Белого дома, чтобы ввести их.

СУХУМ, 29 мар – Sputnik. Американское издание Bloomberg сообщило, что Вашингтон готовит новый пакет санкций против России из-за дела Скрипалей.

© AFP 2019 / MLADEN ANTONOV МИД России: Москва ответит на новые антироссийские санкции Евросоюза

По данным агентства, в настоящее время новый пакет санкций ожидает одобрения Белого дома.

В начале ноября 2018 года госдеп проинформировал конгресс США, что Россия не выполнила требования закона "О контроле за химическим и биологическим оружием", который был применен в связи с инцидентом в Солсбери.

В этой связи США намерены ввести против России второй пакет санкций. Первый пакет в рамках этого закона вступил в силу 27 августа.

Как сообщает РИА Новости, закон предусматривает для второго пакета шесть вариантов санкций, предписывая президенту применить как минимум три из них.

В частности, понижение уровня дипотношений, запрет банкам США на выдачу кредитов, создание препятствий для международных займов, запрет на экспорт товаров и технологий, кроме продовольственных и сельскохозяйственных, запрет на любой импорт, а также запрет на полеты в США государственных авиакомпаний.