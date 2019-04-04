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Страны НАТО выработали ряд мер по поддержке Украины и Грузии в Черном море

© Sputnik / Стрингер
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Первая сессия Североатлантического совета НАТО на уровне глав МИД прошла в Вашингтоне в четверг 4 апреля.

СУХУМ, 4 апр - Sputnik. Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО согласовали пакет мер по поддержке Украины и Грузии в Черном море, предусматривающий учения, обмен информацией и заходы в порты, передает РИА Новости.

Однако он не рассказал никаких деталей этих мер, повторив в целом заявленные ранее планы альянса.

"Мы обсудили, что можем предпринять дополнительно, чтобы обеспечить безопасность в Черноморском регионе. Мы согласовали пакет мер, чтобы улучшить нашу осведомленность о ситуации, увеличить нашу поддержку Украине и Грузии в таких сферах, как обучение морских сил и береговой охраны, а также заходы в порты, учения и обмен информацией", - сказал Столтенберг.

По мнению Столтенберга, Россия продолжает военное усиление в регионе, поэтому НАТО придется "сохранить свое внимание и присутствие в этом жизненно важном регионе".

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Теги:
Йенс Столтенберг, НАТО


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