Прямо в цель: российские корабли провели учения в Черном море

Российские моряки во время учений в Черном море произвели стрельбы по надводным целям с расстояния в более 30 морских миль.

СУХУМ, 5 апр - Sputnik. Корабли Черноморского флота России провели стрельбы противокорабельными ракетами по надводным целям на учениях в Черном море, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексея Рулева.

Катера "Ивановец" и "Р-60" успешно поразили цели противокорабельными ракетами "Москит" с расстояния в более 30 морских миль.

Отмечается, что морской полигон, в котором были выполнены стрельбы, был закрыт для гражданского судоходства, отметили в Минобороны.

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"Москит" — сверхзвуковая крылатая ракета, созданная для поражения надводных кораблей водоизмещением до 20 000 тонн. При маловысотной траектории она обладает дальностью стрельбы от десяти до 120 километров, однако при высотном профиле способна ударить на расстоянии в 250 километров.

"Ивановец" и "Р-60" относятся к катерам проекта 1241 (шифр "Молния"), которые состоят на вооружении с конца 1970-х. Помимо ракет, катера также оснащены 76-миллиметровым орудием и двумя 30-миллиметровыми зенитно-артиллерийскими комплексами.