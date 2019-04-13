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Ракетный катер проекта 1241 «Молния»

Российские корабли провели маневры в Черном море во время учений НАТО

© Sputnik / Виталий Аньков
Новости
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Подразделения морской пехоты Черноморского флота России отработали выход БТР на плав для высадки десанта на незнакомый участок побережья во время учений НАТО в Черном море.

СУХУМ, 13 апр - Sputnik. Корабли Черноморского флота России выполнили учебно-боевые задачи во время маневров НАТО "Морской щит — 2019", которое послужило хорошим подспорьем, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Игорь Зарембо
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Отряд российских кораблей мониторил подводную, надводную и воздушную обстановки  в районе.

Группировку кораблей Черноморского флота усилили большой ракетный катер "Шуя", малый ракетный катер "Р-60" и малый противолодочный корабль "Суздалец", а также противодиверсионный катер "Кинель".

В ходе учения подразделения морской пехоты отработали выход БТР на плав для высадки десанта на незнакомый участок побережья.

Многонациональные морские учения "Морской щит — 2019", в которых задействованы силы стран-членов НАТО и Украины, проходят в Черном море с 5 по 13 апреля.

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Теги:
учения, НАТО, Россия, флот, Черное море


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