Российские корабли провели маневры в Черном море во время учений НАТО

Подразделения морской пехоты Черноморского флота России отработали выход БТР на плав для высадки десанта на незнакомый участок побережья во время учений НАТО в Черном море.

СУХУМ, 13 апр - Sputnik. Корабли Черноморского флота России выполнили учебно-боевые задачи во время маневров НАТО "Морской щит — 2019", которое послужило хорошим подспорьем, сообщает РИА Новости.

Отряд российских кораблей мониторил подводную, надводную и воздушную обстановки в районе.

Группировку кораблей Черноморского флота усилили большой ракетный катер "Шуя", малый ракетный катер "Р-60" и малый противолодочный корабль "Суздалец", а также противодиверсионный катер "Кинель".

В ходе учения подразделения морской пехоты отработали выход БТР на плав для высадки десанта на незнакомый участок побережья.

Многонациональные морские учения "Морской щит — 2019", в которых задействованы силы стран-членов НАТО и Украины, проходят в Черном море с 5 по 13 апреля.