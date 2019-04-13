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Белоснежный пляж откроется в горах Сочи

© Sputnik / Михаил Мокрушин
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До завершения горнолыжного сезона 12 мая на высоте 2050 метров в горах Сочи будет открыт пляж.

СУХУМ, 13 апр - Sputnik. Cамый высокогорный пляж в Сочи откроется в субботу 13 апреля на горном курорте, сообщает курорт "Горки Город".

© Sputnik / Игорь Онучин
Горнолыжный сезон на Красной поляне продлили до середины мая

Гостям курорта предлагаютбелоснежный пляж на высоте 2050 метров над уровнем моря, свежий снег и яркое солнце, шезлонг-зона для ровного загара и много музыки.

Отдых на высокогорном пляже будет доступен до официального закрытия горнолыжного сезона, который в этом году продлили до 12 мая.

Отмечается, что в честь открытия пляжа на курорте пройдут показательные выступления инструкторов, фристайлистов и парапланеристов, которые совершат групповой полет парапланах.



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