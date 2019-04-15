МИД России заявил о прекращении сотрудничества с НАТО

Североатлантический альянс зашел слишком далеко в нагнетании конфронтации с Россией, считает замглавы МИД России Александр Грушко.

СУХУМ, 15 апр - Sputnik. Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям, сообщает РИА Новости со ссылкой замглавы МИДа Александр Грушко.

"НАТО сама отказалась от позитивной повестки дня в отношениях с Россией. Ее не существует. И пока нет признаков того, что в НАТО знают, как выходить из этого тупика", - отметил он.

Замглавы МИДа назвал абсурдным само решение альянса прекратить нормальные рабочие контакты по военной линии, заметив, что от отношений между Россией и НАТО во многом зависит и безопасность в Европе.

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По словам Грушко, альянс зашел слишком далеко в нагнетании конфронтации с Россией.

"Парадокс, но сегодняшние отношения Россия - НАТО как раз больше всего и напоминают "обычное" состояние дел, под которое создавалась НАТО – под "холодную войну". Снова стряхнули пыль с "доктрины Армеля": диалог и сдерживание. Только в этой формуле сейчас много сдерживания и мало диалога", - добавил дипломат.

Он заявил, что общие военные расходы стран НАТО за прошлый год превысили триллион долларов, что в 22 раза больше, чем российские траты на оборону. При этом Грушко подчеркнул, что Москва не собирается участвовать в гонке по наращиванию военных бюджетов с НАТО, а делает ставку на "экономичные, точечные и эффективные средства".

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В последние годы Россия сталкивается с беспрецедентной активностью альянса у своих границ. НАТО называет это "сдерживанием российской агрессии". При этом в Кремле подчеркивали, что Москва не представляет угрозы для других стран, но не оставит без ответа действия, опасные для ее интересов.