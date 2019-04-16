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Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен

© Sputnik / Доминик Бутен
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Крупнейший пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером в понедельник.

СУХУМ, 16 апр - Sputnik. Шпиль, крыша и часы собора Нотр-Дам-де-Пари обрушились, пожар удалось потушить к утру вторника, пишет РИА Новости.

По данным французских СМИ, возгорание может быть связано с реставрационными работами, часть собора была закрыта лесами.

В тушении собора были задействованы более 400 пожарных, участвовали и сотрудники, которые предпринимали попытки спасти хранившиеся там религиозные реликвии. Обрушения фасада и двух башен удалось избежать, удалось спасти и основную структуру Нотр-Дама.

От использования пожарных вертолетов пришлось отказаться, поскольку конструкция собора не позволяла сбрасывать на него большие объемы воды. 

Представитель собора Андре Фино заявил, что все священные предметы находятся в ризнице, им ничего не угрожает.

Во всем мире неравнодушные сочувствовали Парижу, делились в социальных сетях фотографиями горящего собора, а кто-то уже задумался о помощи в восстановлении.

Издание Guardian пишет, что складывается ощущение, что "само сердце Франции и душа Европы были внезапно и злобно вырваны".

"Казалось, что когда рухнул шпиль, вместе с ним рухнул весь мир. Парижане плакали на улице; действительно, весь мир плакал", - добавляет газета Independent.

Американская газета New York Times отмечает, что "пожар в Нотр-Даме вызвал горе во Франции и всем мире. Как сообщает издание, тысячи французских граждан выстроились вдоль берегов Сены, многие из них "в слезах и не в состоянии говорить", наблюдая за тем, как пламя полыхает в соборе, пережившем две мировые войны.

"Телевизионные и кабельные станции прервали свои регулярные передачи, чтобы транслировать многочасовое непрерывное освещение ужасающей катастрофы. Для парижан это был великий символ истории их города. Но Нотр-Дам принадлежит всему миру - и теперь одно из его величайших сокровищ понесло немыслимые увечья", - пишет газета New York Post.

Ряд правительств уже высказал готовность оказать поддержку в восстановлении легендарного собора. Средства также перечисляются и частными лицами. Так французский миллиардер Франсуа-Анри Пино, генеральный директор компании Kering, владеющей модными домами Gucci и Yves Saint Laurent, пообещал выделить 100 миллионов евро на восстановление собора.



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