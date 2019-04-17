Суд продлил арест украинским морякам, задержанным в Керченском проливе

Все слушания по делу украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, проходили в закрытом от публики режиме.

СУХУМ, 17 апр - Sputnik. Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста до 24 июля 24 украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Александр Полегенько Задержанные украинские моряки считают себя военнопленными

Ранее прокурор просил закрыть слушание от публики, дабы сохранить тайну следствия и обеспечить безопасность участников процесса. Суд удовлетворил это ходатайство, журналистов и родных подсудимых допустили только до оглашения постановления.

В ходе заседания адвокаты украинских моряков в очередной раз просили передать ходатайства ФСБ для рассмотрения в военный суд, так как моряки, по мнению защиты, являются военнопленными. Тем не менее, в удовлетворении этого прошения им было отказано.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, которая была связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.