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Гражданину Абхазии грозит 12 лет тюрьмы за взятку на Сочинской таможне

© Sputnik / Виталий Белоусов
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Мужчина был задержан при передаче денежных средств и заключен под стражу.

СУХУМ, 19 апр - Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении гражданина Абхазии за взятку в размере 300 тысяч рублей сотруднику Сочинской таможни, об этом сообщается на сайте Южной транспортной прокуратуры.

"Иностранный гражданин, в отношении которого Сочинской таможней ранее было возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты таможенных платежей, предложил проводившему расследование дознавателю взятку в размере 300 тысяч рублей за прекращение уголовного преследования", - отмечается в сообщении.

Мужчина был задержан при передаче денежных средств и заключен под стражу.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, ход и результаты расследования контролируются Сочинской транспортной прокуратурой.

Наказание по статье Уголовного кодекса России "Дача взятки должностному лицу в крупном размере" предусматривает лишение свободы на срок от семи до 12 лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки или без штрафа.

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