ВОЗ предупреждает: антибиотики не вылечат от гриппа

Врачи подчеркивают, что у каждого антибиотика свой спектр действия, при этом в борьбе с вирусами антибиотик не поможет.

СУХУМ, 19 апр - Sputnik. Употребление антибиотиков не поможет в лечении гриппа, но может привести к выработке устойчивости у бактериям, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя программы по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения Данило Ло Фо Вонга.

"Особенно, если это касается гриппа. В лучшем случае антибиотик не поможет. В худшем случае он только ухудшит состояние. Потому что малые или одноразовые дозы антибиотиков могут быть недостаточно сильны для того, чтобы уничтожить причину болезни, но смогут привести к выработке устойчивости бактерии, которая выживет и размножится. Так что это очень плохая идея", - сказал он.

Чтобы эффективно подобрать лечение, необходимо понимать, имеете ли вы дело с вирусом или с бактерией, отмечает эксперт. В частности, грипп вызван вирусами, поэтому антибиотики, которые борются с бактериями, не работают против гриппа.