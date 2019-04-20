Два золота, серебро и бронзу взяли абхазские скакуны на открытии сезона в Краснодаре

Открытие 151-го скакового сезона на ипподроме Краснодара состоялось в субботу 20 апреля.

СУХУМ, 20 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Два золота, серебро и бронзу завоевали абхазские скакуны на открытии сезона в Краснодаре, сообщил корреспонденту Sputnik президент Федерации конного спорта Абхазии Аслан Камлия.

"Наши конники представили девять скакунов, хорошие результаты показали четыре из них. Второе место заняла лошадь чистокровной породы Гурама Ардзинба на дистанции 1600 метров. Был разыгран кубок памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, где скакали абхазские лошади, и первое место выиграл скакун чистокровной породы Алхаса Лакоба на дистанции 1400 метров", - добавил Камлия.

Также лошади Беслана Абхазава заняли первое место - арабская порода на дистанции 2000 метров, и третье место - арабская порода на дистанции 1400 метров, сообщил президент Федерации конного спорта Абхазии.

В скачках приняли участие лошади чистокровной верховой, арабской и ахалтекинской пород. Скаковой сезон в Краснодаре самый продолжительный в России, в 2019 году он продлится 23 дня.