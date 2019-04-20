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Два золота, серебро и бронзу взяли абхазские скакуны на открытии сезона в Краснодаре

© Sputnik / Виталий Тимкив
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Открытие 151-го скакового сезона на ипподроме Краснодара состоялось в субботу 20 апреля.

СУХУМ, 20 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Два золота, серебро и бронзу завоевали абхазские скакуны на открытии сезона в Краснодаре, сообщил корреспонденту Sputnik президент Федерации конного спорта Абхазии Аслан Камлия.

Скачки
© Фото: kuban24
Абхазский скакун выиграл Кубок на соревнованиях в Краснодаре

"Наши конники представили девять скакунов, хорошие результаты показали четыре из них. Второе место заняла лошадь чистокровной породы Гурама Ардзинба на дистанции 1600 метров. Был разыгран кубок памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, где скакали абхазские лошади, и первое место выиграл скакун чистокровной породы Алхаса Лакоба на дистанции 1400 метров", - добавил Камлия.

Также лошади Беслана Абхазава заняли первое место - арабская порода на дистанции 2000 метров, и третье место - арабская порода на дистанции 1400 метров, сообщил президент Федерации конного спорта Абхазии.

В скачках приняли участие лошади чистокровной верховой, арабской и ахалтекинской пород. Скаковой сезон в Краснодаре самый продолжительный в России, в 2019 году он продлится 23 дня.

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