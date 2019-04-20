Суд на Украине рассмотрит иск о снятии Зеленского с выборов президента Украины

СУХУМ, 20 апр - Sputnik. Адвокат и наблюдатель за выборами от общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андрея Хилько подал иск об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского в шестой апелляционный административный суд в субботу 21 апреля, сообщает РИА Новости.

"Кандидат Зеленский В. А. - аннулирование регистрации на пост Президента. Суд открыл производство по поданному мной иску в качестве официального наблюдателя", - написал Хилько на странице в Facebook.

По словам Хилько, судебное заседание пройдет в 21:00.

На сайте Судебной власти Украины говорится, что дело №855/124/19 о признании нарушений в подкупе избирателей и отмене решения ЦИК № 153 от 30.01.2019 г. о регистрации кандидата Зеленского действительно будет рассматриваться сегодня, 20 апреля в Шестом апелляционном суде.