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ФБР раскрыло информацию о побеге Гитлера в Аргентину

© AFP 2019 / FRANCE PRESSE VOIR
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По официальной действующей версии, Адольф Гитлер совершил самоубийство 30 апреля 1945 года.

СУХУМ, 23 апр - Sputnik. Побег Адольфа Гитлера в Аргентину после падения Берлина в 1945 году рассматривался в качестве версии ФБР, пишет РИА Новости.

Соответствующие выводы следуют из рассекреченных бюро документов.

Утверждалось, что лидер нацистов на подлодке добрался до Аргентины, где шесть высокопоставленных аргентинских чиновников предоставили ему убежище – ранчо в южной части Анд.

© Foto / U.S. Department of Justice
Рассекреченные документы ФБР о расследовании версии бегства Адольфа Гитлера в Аргентину

Эти сведения дошли до действующего на тот момент директора ФБР Эдгара Гувера. Однако руководство бюро сочло их "неполными" и заключило, что продолжать усилия по поиску Гитлера на основании этой информации невозможно.

© Foto / U.S. Department of Justice
Рассекреченные документы ФБР о расследовании версии бегства Адольфа Гитлера в Аргентину

Первый доклад датируется 21 сентября 1945 года. Адольф Гитлер совершил самоубийство 30 апреля 1945 года.



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