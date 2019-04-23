Будущее сегодня: в России начали производство устройств для общения силой мысли

СУХУМ, 23 апр - Sputnik. Устройство для общения с помощью силы мысли "Нейрочат", созданное российскими разработчиками, запущено в серийное производство, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора и лидер проекта Наталью Галкину.

Устройство "Нейрочат" должно позволить пациентам набирать на компьютере тексты усилием мысли. Первая опытная партия составила несколько сотен аппаратов, ее разослали для тестовой апробации в ряд российских реабилитационных центров.

"Проект закончил НИОКР, и мы начинаем его внедрение по всей стране… Первая коммерческая партия выпущена, мы получили всю сертификацию", - сказала Галкина во время передачи аппаратов в Самарскую гериатрическую больницу.

По ее словам, стоимость аппарата составляет 120 тысяч рублей, однако сейчас разработчик работает над тем, чтобы пациенты с серьезными нарушениями речи могли получить за него компенсацию из бюджета. Галкина также подчеркнула, что устройство на 85% состоит из российских комплектующих.

"Нейрочат" - это один из первых проектов, который получил финансирование в рамках Национальной технологической инициативы. Устройство, созданное российскими разработчиками, представляет собой программно-аппаратный комплекс, нейрогарнитуру и специальный интерфейс. Беспроводная гарнитура с электродами располагается у пациента на голове. Больной, концентрируясь на задуманной букве алфавитной матрицы на экране монитора, может набирать текст. Терминал может устанавливаться на кровати или инвалидном кресле пациента. Пациенты могут общаться с людьми, находящимися рядом, а также с помощью интернета.