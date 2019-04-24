Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями Донбасса

СУХУМ, 24 апр - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

"Установить, что лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке в соответствии с частью восьмой статьи 14 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ "О гражданстве РФ", - говорится в документе.

Ранее Госдума приняла закон, которым предлагается наделить президента России полномочием определять категории иностранных граждан, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке. Как отмечается, предоставление такого права президенту позволит принять в гражданство в упрощенном порядке соотечественников, проживающих в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой.