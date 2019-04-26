США планируют заключить новую ядерную сделку с Россией и Китаем

Президент США Дональд Трамп в ходе интервью телеканалу Fox News заявил, что считает необходимым, чтобы все избавились от ядерного оружия, включая Россию и Китай.

СУХУМ, 26 апр - Sputnik. Белый дом проводит межведомственные переговоры по разработке вариантов нового ядерного соглашения, которое бы включало Россию и Китай, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

"Белый дом проводит напряженные межведомственные дискуссии по разработке вариантов для президента для достижения такой сделки", - сказали источники телеканала в Белом доме.

Один из высокопоставленных представителей администрации отметил, что президент США Дональд Трамп хочет, чтобы в контроле над вооружениями участвовала Россия и Китай, и договор должен включать в себя все виды вооружения, все боеголовки и все ракеты.