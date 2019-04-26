Ким Чен Ын завершил первый визит в Россию, обещал вернуться

Северокорейский глава отправился на родину в своем спецпоезде, на котором ранее прибыл на Дальний Восток.

СУХУМ, 26 апр - Sputnik. Лидер КНДР Ким Чен Ын покинул Владивосток, завершив свой первый визит в Россию, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Алексей Никольский Содержательно и обстоятельно: Путин подвел итоги переговоров с Ким Чен Ыном

До отъезда Ким Чен Ын принял участие в прощальной церемонии на привокзальной площади Владивостока вместе с главой Минвостокразвития Александром Козловым, прослушал гимны России и КНДР в исполнении Большого военно-образцового духового оркестра почетного караула.

Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко, который провел встречу с лидером КНДР и вместе с ним пообедал в ресторане "Лесная заимка", рассказал журналистам, что Ким Чен Ын пообещал вернуться в Россию, и что ему понравился Владивосток и Приморский край.

В "Лесной заимке" бывал и отец Ким Чен Ына, бывший северокорейский лидер Ким Чен Ир. По словам представителя ресторана, гостей угощали дичью - изюбрятиной, мясом косули, медведя, кабана и блюдами русской кухни.

Лидер КНДР приехал в Россию в среду, 24 апреля. На следующий день состоялись переговоры с Владимиром Путиным.

Стороны обсудили двустороннюю повестку, а также международные отношения. Отдельное внимание было уделено ситуации на Корейском полуострове и теме санкций.

Лидеры не сделали совместных заявлений и не подписали никаких документов после встречи. Однако ее уже называют исторической — главы двух государств впервые после долгого перерыва договорились о налаживании двустороннего сотрудничества.