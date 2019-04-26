Ким Чен Ын завершил первый визит в Россию, обещал вернуться

СУХУМ, 26 апр - Sputnik. Лидер КНДР Ким Чен Ын покинул Владивосток, завершив свой первый визит в Россию, сообщает РИА Новости.
До отъезда Ким Чен Ын принял участие в прощальной церемонии на привокзальной площади Владивостока вместе с главой Минвостокразвития Александром Козловым, прослушал гимны России и КНДР в исполнении Большого военно-образцового духового оркестра почетного караула.
Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко, который провел встречу с лидером КНДР и вместе с ним пообедал в ресторане "Лесная заимка", рассказал журналистам, что Ким Чен Ын пообещал вернуться в Россию, и что ему понравился Владивосток и Приморский край.
В "Лесной заимке" бывал и отец Ким Чен Ына, бывший северокорейский лидер Ким Чен Ир. По словам представителя ресторана, гостей угощали дичью - изюбрятиной, мясом косули, медведя, кабана и блюдами русской кухни.
Лидер КНДР приехал в Россию в среду, 24 апреля. На следующий день состоялись переговоры с Владимиром Путиным.
Стороны обсудили двустороннюю повестку, а также международные отношения. Отдельное внимание было уделено ситуации на Корейском полуострове и теме санкций.
Лидеры не сделали совместных заявлений и не подписали никаких документов после встречи. Однако ее уже называют исторической — главы двух государств впервые после долгого перерыва договорились о налаживании двустороннего сотрудничества.