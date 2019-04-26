Бизнес на колесах: в Абхазию пытались незаконно ввезти 113 пар обуви

Товар признан коммерческой партией и изъят, по данному факту Сочинской таможней возбуждено дело об административном правонарушении. Проводится административное расследование.

СУХУМ, 26 апр - Sputnik. Сочинские таможенники изъяли коммерческую партию обуви, которую пытались незаконно вывезти из России в Абхазию, об этом сообщает пресс-служба Сочинской таможни.

Сотрудники таможенного поста МАПП "Адлер" остановили автомобиль "SUBARU FORESTER", в котором обнаружили на заднем и под передними сидениями, а также в багажнике целый ассортимент обуви - кроссовок и балеток - различных цветов и размеров. Всего было обнаружено 113 пар обуви, часть которой была маркирована известным товарным знаком: "PUMA".

Водитель, 26-летняя жительница Сочи, объяснила, что приобрела обувь на распродаже на сочинском рынке и везла в подарок друзьям и родственникам, проживающим в Республике Абхазия.

© Foto / Пресс-служба Сочинской таможни Сочинскими таможенниками изъята коммерческая партия обуви

Товар признан коммерческой партией и изъят, по данному факту Сочинской таможней возбуждено дело об административном правонарушении. Проводится административное расследование.

Кроме того, в настоящее время Сочинской таможней проводятся проверочные мероприятия по установлению контрафактности изъятой обуви.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.