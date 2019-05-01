Фильм Тимура Тания "Спасибо деду за победу" вышел на экраны кинотеатров России

Съемки комедийного кино "Спасибо деду за победу" абхазского режиссера Тимура Тания начались осенью 2016 года.

СУХУМ, 1 май – Sputnik, Бадри Есиава. Фильм абхазского режиссера Тимура Тания "Спасибо деду за победу" вышел на экраны российских кинотеатров в среду 1 мая, рассказал корреспонденту Sputnik Тания.

"Фильм уже идет в кинотеатрах России, первый сеанс состоялся сегодня утром. Мы планируем показать этот фильм в Абхазии тоже. Если все сложится, показ пройдет в РУСДРАМе в Сухуме. Когда именно это станет возможным, пока не знаю", - сказал Тания.

Тания добавил, что предпремьерный показ фильма "Спасибо деду за победу" прошел в кинотеатре "Октябрь" в Москве во вторник 30 апреля.

"Было много гостей: представители Министерства культуры Абхазии, представители абхазской диаспоры в России, медийные личности с телеканалов СТС, ТНТ. По отзывам гостей, фильм произвел положительное впечатление. Многие говорили, что придут в кинотеатры посмотреть фильм с родителями", - рассказал Тания.

Режиссер признался, что его мечта, наконец, сбылась – "Спасибо деду за победу" вышел на большой экран.

Съемки комедийной киноленты начались осенью 2016 года. Фильм создавался совместно с киностудией RSS Production, при поддержке Министерства культуры Российский Федерации.

В фильме снялись абхазские актеры Кесоу Хагба, Софа Агумаа, Адгур Малия и почти весь состав команды КВН "Нарты из Абхазии". Фильм состоит из двух блоков: события, которые происходят в наше время и воспоминания дедушки главного героя, который рассказывает о Великой Отечественной войне.