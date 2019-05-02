Подразделения антитеррора российских баз ЮВО провели совместные тренировки

Мероприятия были проведены в соединениях ЮВО, дислоцированных на территории Армении, Абхазии и Южной Осетии в масштабе местных гарнизонов и военных городков.

СУХУМ, 2 мая - Sputnik. Совместные тренировки подразделений антитеррора и военной полиции прошли в российских базах Южного военного округа на территории Армении, Абхазии и Южной Осетии, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ЮВО Вадима Астафьева.

"В ходе тренировок военнослужащие при поддержке групп усиления на бронированных автомобилях "Тигр" и "Тайфун" отработали практические действия по охране и обороне территории военных городков баз. Условные диверсанты были переданы подразделениям военной полиции", - сказал Астафьев.

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В ходе проверки системы обеспечения безопасности военнослужащие отработали вопросы управления и взаимодействия с подразделениями военной полиции. Также была проверена готовность сил и средств подразделений антитеррора к практическим действиям.

В общей сложности в мероприятиях было задействовано около одной тысячи военнослужащих и более 70 единиц военной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-3, а также комплексы беспилотных летательных аппаратов.