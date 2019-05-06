Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос по делу о "майдане"

Петра Порошенко вызвали для допроса по делу о гибели людей в ходе "евромайдана", когда жертвами столкновений между силовиками и радикалами на главной киевской площади стали более 100 человек.

СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Генеральная прокуратура Украины вызывает Петра Порошенко во вторник на допрос в качестве свидетеля по делу о гибели людей в ходе "евромайдана", сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство "Украинские новости".

"На завтра вызван (Порошенко - ред.)", - цитирует агентство источник из Генпрокуратуры Украины .

По информации собеседника, Порошенко вызван для допроса по делу о гибели людей в ходе "евромайдана".

Также от него ожидают подписания протокола допроса, который состоялся в ноябре 2016 года. "И для подписи старого (протокола допроса – ред.) и для дополнительного допроса", - добавил собеседник.

Ранее Порошенко заявил, что лично выносил тела погибших, а также помогал раненым в ходе "евромайдана" в Киеве в 2014 году. Видео его выступления опубликовала журналистка Татьяна Высоцкая на своем канале в YouTube. Журналистка в комментарии под видео выразила негодование речью президента. По ее мнению, Порошенко приукрашивает свою роль в тех событиях и пытается "переписать историю".

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Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.

ЦИК Украины 30 апреля официально признал Владимира Зеленского победителем президентских выборов. Зеленского во втором туре поддержали 73,22% избирателей, его оппонента, действующего президента Петра Порошенко - 24,45%.

Зеленский заявил, что дата инаугурации станет известна на заседании Верховной рады 14 мая.