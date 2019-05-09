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Минтруд России подсчитал, сколько осталось ветеранов Великой Отечественной войны

© Sputnik / Виталий Тимкив
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Темы:
74 годовщина Победы в Великой Отечественной войне (29)
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Общий размер материальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны с учетом пенсии составляет до 43,5 тысячи рублей.

СУХУМ, 9 мая – Sputnik. В России проживает почти 75,5 тысячи участников Великой Отечественной войны, сообщает Министерство труда и социальной защиты.

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба встретился с ветеранами Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
Президент Абхазии встретился с ветеранами Великой Отечественной войны

К апрелю в стране насчитывается чуть более 96,3 тысячи жителей блокадного Ленинграда и около 103,7 тысячи несовершеннолетних узников фашизма. При этом совершеннолетних узников фашизма осталось только 144 человека.

Сейчас в России проживают почти 240,4 тысячи вдов инвалидов и участников войны. Кроме того, в стране насчитывается более 762,6 тысячи тружеников тыла.

В целом по РФ осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны.

При этом, по данным Минтруда, общий размер материальной поддержки  ветеранов с учетом пенсии, ежемесячных денежных выплат и дополнительного ежемесячного материального обеспечения составляет до 43,5 тысячи рублей.

Ко Дню Победы ветеранам дополнительно выплатят по десять тысяч рублей.

Темы:
74 годовщина Победы в Великой Отечественной войне (29)

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