Путин: в ряде государств возводят в кумиры тех, кто служил нацизму

Великая Отечественная война, являющаяся составной частью Второй мировой войны 1939-1945 годов, началась на рассвете 22 июня 1941 года, когда фашистская Германия, нарушив советско-германские договоры 1939 года, напала на СССР.

СУХУМ, 9 мая - Sputnik. События Великой Отечественной войны искажают в ряде государств осознанно, а также возводят в кумиры тех, кто, забыв про достоинство, служил нацизму, заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

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"Память о Великой Отечественной войне, о ее правде - это наша совесть и наша ответственность. Сегодня мы видим, как в ряде государств осознанно искажают события войны, как возводят в кумиры тех, кто, забыв про честь и человеческое достоинство, прислуживал нацизму, бесстыдно врут своим детям, предают своих предков", - заявил Путин на параде Победы на Красной площади.

Глава государства и верховный главнокомандующий отметил, что "наш святой долг - защитить подлинных героев". "Мы преклоняемся перед всеми ветеранами поколения победителей. Вы живете в разных странах, но подвиг, который вы совершили вместе, нельзя, невозможно разделить. Мы всегда будем чтить всех вас, прославлять победу, которая была и остается одной на всех", - подчеркнул Путин.

Российский лидер также отметил, что уроки Великой Отечественной войны по-прежнему актуальны, Россия будет делать все необходимое для обеспечения оборонного потенциала и укрепления престижа военной службы.

Путин напомнил, что уже к началу июля 1941 в строй встали более пяти миллионов бойцов, десятки тысяч добровольцев ушли в народное ополчение, а под шквалом огня на восток были вывезены сотни крупных заводов, в кратчайшие сроки производство на них было восстановлено - на Урале, в Поволжье, Сибири. "Все для победы" стало девизом тыла", - отметил он.