Тела всех погибших при катастрофе в Шереметьево опознаны

По данным Следственного комитета России, в результате катастрофы в Шереметьево из 78 находившихся на борту самолета SSJ100 авиакомпании "Аэрофлот" погиб 41 человек.

СУХУМ, 13 мая - Sputnik. Тела всех погибших при катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту "Шереметьево" опознаны, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"Работа по молекулярно-генетической идентификации тел погибших завершена. Все тела идентифицированы, проводится оформление экспертных заключений", - сказал собеседник агентства.

Следственный комитет РФ Аэропорт Шереметьево опубликовал хронологию катастрофы Sukhoi Superjet 100

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Согласно данным Гидрометцентра России, в воскресенье в Подмосковье наблюдалась гроза.

По данным Следственного комитета России, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Выжить удалось четырем членам экипажа из пяти и 33 пассажирам.

Следователи рассматривают различные версии ЧП с самолетом. В качестве основных выделяют возможную недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и метеоусловия.