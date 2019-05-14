Лавров: Россия готова к выстраиванию конструктивных отношений с США

СУХУМ, 14 мая – Sputnik. Россия готова к выстраиванию конструктивных и ответственных отношений с США, если Вашингтон готов к этому, заявил во вторник в ходе встречи с госсекретарем Майком Помпео глава российского МИД Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

"У нас много проблем, требующих принятия как незамедлительных мер, так и выработки долгосрочных системных решений", – сказал Лавров в начале переговоров с Помпео.

По словам Лаврова, это касается "и ситуации в сфере обеспечения стратегической стабильности, и налаживания более эффективной работы на антитеррористическом треке, и урегулирования острых кризисных ситуаций в различных регионах мира".

"Считаю, что пора начать выстраивать новую, более ответственную конструктивную матрицу взаимного восприятия друг друга. Мы к этому готовы, разумеется, если наши американские партнеры проявляют встречную заинтересованность", – подчеркнул Лавров.

Сам Помпео отметил, что улучшение отношений двух стран необходимо и будет в интересах всего мира. Найти общие точки стороны надеются и в таких важных вопросах, как контроль вооружений.

"Как вы сказали, у нас есть различия в подходах и каждая страна будет защищать свои интересы. Я надеюсь, что мы сможем найти точки, где наши интересы пересекаются. Это действительно поможет строить более плотные отношения, по крайней мере, по этим конкретным вопросам. Я видел сам, что у нас близкие подходы к контртерроризму, мы спасали жизни американцев, спасали жизни русских и вели хорошую, честную и искреннюю совместную работу", – заявил Помпео.

По словам госсекретаря, он находится в России потому, "что президент Трамп привержен улучшению отношений".

Помпео же выразил надежду на встречу с российским коллегой на полях саммита G20 в японской Осаке, который состоится в июне этого года.

Это вторая встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран с начала месяца. Ранее они провели переговоры в Финляндии "на полях" заседания глав МИД стран Арктического совета.