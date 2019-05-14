Путин: Россия настроена на восстановление полноформатных отношений с США

Переговоры президента России Владимира Путина с госсекретарем США Майком Помпео проходят в Сочи во вторник 14 мая.

СУХУМ, 14 мая - Sputnik. Президент России Владимир Путин на встрече с госсекретарем США Майком Помпео подчеркнул заинтересованность России в восстановлении полноформатных отношений с США, сообщает РИА Новости.

"Мы со своей стороны неоднократно говорили о том, что мы также хотели бы восстановить отношения в полноформатном объеме", - заявил Путин на встрече с Помпео во вторник.

Российский лидер отметил, что сейчас для этого создаются необходимые условия.

© Sputnik / Екатерина Лызлова Лавров рассказал, что обсуждалось на трехчасововй встрече с Помпео

"...Несмотря на всю экзотичность работы комиссии господина Мюллера, все-таки надо отдать ему должное - в целом он провел объективное разбирательство и подтвердил отсутствие всяческих следов и всяческого сговора между Россией и действующей администрацией, что мы изначально характеризовали как полную чушь: никакого вмешательства с нашей стороны в выборы в США не было на государственном уровне, и быть не могло", - подчеркнул Путин.

Российский лидер уточнил, что страны имеют "общие интересы в сфере сохранения стратегической стабильности, нераспространения оружия массового уничтожения, разрешения региональных кризисов", а также в некоторых вопросах экономического характера. Кроме того, отметил он, взаимные интересы РФ и Америки лежат в сфере борьбы с организованной преступностью, борьбы за решение экологических проблем, борьбы с бедностью в мире и другими угрозами современности.

Путин также рассказал, какие темы планирует обсудить с Помпео. Среди них он назвал вопросы стабильности мировых энергетических рынков, учитывая тот факт, что США являются крупнейшим производителем нефти.

По его словам, несмотря на низкий торговый оборот между странами, а в последние годы почти нулевой, сторонам все-таки есть, что обсудить в сфере экономики.

Госсекретарь США Майк Помпео находится с визитом в России, ранее 14 мая он провел трехчасовую встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.