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Анкара готова принять поставки С-400

© Sputnik / Дмитрий Виноградов
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Ранее Турция заявила, что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле.

СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция будет готова принять российские системы С-400, как только Россия будет готова их осуществить, пишет РИА Новости.

"Как только Россия будет готова их поставить нам, мы примем. В любой момент", - сказал министр.

© Foto/ Planet Today
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Накануне в конгресс США внесли резолюцию, призывающую Турцию отказаться от покупки ЗРК С-400 под угрозой запрета продажи ей истребителей F-35. По словам лидера республиканцев в палате представителей Кевина Маккарти, приобретение Турцией С-400 создаст "слишком много угроз" национальной безопасности США.

Ранее Турция заявила, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле. США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35. Турция является одним из участников международной программы США по созданию F-35. В Турции также не раз заявляли, что С-400 не представляют угрозы для американских F-35.



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