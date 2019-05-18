Экс-президента Армении Роберта Кочаряна освободили из-под стражи

Суд обвиняет экс-президента Армении Роберта Кочаряна в свержении конституционного строя во время протестов 1-2 марта 2008 года в Ереване. Кочарян находился под стражей с 7 декабря прошлого года.

СУХУМ, 18 мая - Sputnik. Суд первой инстанции в Ереване освободил бывшего президента Армении Роберта Кочаряна из-под стражи в субботу 18 мая, об этом сообщает Sputnik Армения.

Личные поручительства в зале суда за Роберта Кочаряна подписали действующий глава Нагорного Карабаха Бако Саакян и его предшественник Аркадий Гукасян. Они внесли по 500 тысяч драмов (чуть больше 1000 долларов).

Кочарян, по словам его адвоката Айка Алумяна, покинул следственный изолятор Службы национальной безопасности (СНБ).

С понедельника 13 мая суд в Армении рассматривал вопрос об избрании меры пресечения Кочаряну до судебного процесса по уголовному делу.

Противники Кочаряна перекрыли дорогу, прилегающую к суду, протестуя против решения суда о его освобождении. Там же находятся сторонники Кочаряна.

Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Он был арестован на два месяца. Защита Кочаряна обжаловала арест в Апелляционном суде, который отменил решение суда первой инстанции, мотивировав это неприкосновенностью бывшего президента. В декабре Кочарян вновь был арестован. Суд первой инстанции 18 января и 15 марта дважды продлевал арест экс-президента на два месяца. В феврале Специальная следственная служба заявила, что завершила предварительное следствие по делу о "свержении конституционного строя". Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах.

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки, погибли десять человек, около 200 получили ранения.