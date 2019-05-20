Корсая об актере Шарахе Пачалиа: сердцеед своего времени

Сегодня исполнилось 105 лет со дня рождения Народного артиста Абхазской АССР и Народного артиста СССР Шараха Пачалиа. О значении его творчества для развития абхазского театрального искусства и о его ролях в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала театровед Светлана Корсая.

Народный артист Абхазской АССР и Народный артист СССР Шарах Пачалиа родился 20 мая 1914 года.

"Шарах Пачалиа - один из учеников Василия Домогарова. В 1932 году он играл в "Ревизоре" и в "Киаразе", это первые профессиональные спектакли, которые были поставлены еще Домогаровым. Шарах Пачалиа - блестящий Яго, убедительный, коварный, интересный. Об этом очень много пишут в своих фундаментальных исследованиях Алексей Аргун и Михаил Аргун. Очень хорошо помню Сейдыка из повести Самсона Чанба в его исполнении. Это было новое слово в психологической драме. Образ Сейдыка Шарах Пачалиа сделал глубоким психологически, и это был совершенно новый образ в абхазской драматургии. Шарах Пачалиа был настолько красив внешне, настолько обаятелен, что было очень много поклонников его творчества и поклонниц. Он был сердцеедом в свое время", - сказала Корсая.

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Sputnik, Бадрак Авидзба Шарах Пачалиа

Шарах Пачалиа — Народный артист Абхазской АССР и Народный артист СССР. Родился актер 20 мая 1914 года в селе Аацы Гудаутского района.

В 1931 году окончил драматическую студию в Сухуме. В 1939 году окончил театральную студию при Тбилисском театре имени Шота Руставели. Сыграл более 150 ролей.

Сначала 1960-х около двух лет работал основным режиссером Государственного театра Удмуртии в Ижевске, был режиссером театра в шахтерском Ткуарчале.

Пачалиа — основоположник и бессменный управляющий Ткуарчалского абхазского муниципального театра комедии.

Sputnik, Бадрак Авидзба Шарах Пачалиа

Шарах Пачалиа написал для театра несколько пьес: "Большая свадьба" (1942), "Гунда" (1957), "Бессмертные", "Всесильный Мазлоу" и другие. Комедия "Гунда" была поставлена на сцене Закарпатского украинского музыкально-драматического театра в Ужгороде.

Умер в ноябре 2000 года в Сухуме. Похоронен в Сухумском пантеоне писателей и публичных деятелей Абхазии.