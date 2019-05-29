Папа Римский о стене на границе США и Мексики: величайшая жестокость

Строительство заграждений и стены на границе США и Мексики являлось одним из основных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа.

СУХУМ, 29 мая - Sputnik. Папа Римский Франциск заявил, что лично сказал бы президенту США Дональду Трампу об ошибочности его идеи возвести стену на границе с Мексикой, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Televisa.

"Мы уже знали одну, в Берлине, которая принесла нам столько головных болей и столько страданий. Отделять детей от родителей - против естественных прав. Это жестоко. Это одна из величайших жестокостей. Чтобы защищать что? Территорию, экономику страны или кто знает, что?" - сказал понтифик.

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На вопрос журналистки телеканала о том, что он сказал бы Дональду Трампу, если бы тот был напротив него, папа Римский сказал: "То же самое".

"То же самое, потому что я говорю это публично. Я также говорил публично, что тот, кто строит стены, в конечном итоге оказывается узником стен, которые строит", - резюмировал Папа.

Возведение стены на границе было одним из главных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа. В начале 2019 года ряд федеральных учреждений и ведомств оставались закрытыми на протяжении более чем месяца из-за разногласий Трампа с конгрессом по поводу финансирования пограничной безопасности.