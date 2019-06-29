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Это не по нашему: Эрдоган рассказал, почему Турция не отказалась от С-400

© Sputnik / Виталий Аньков
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Введение Вашингтоном санкций в отношении Анкары из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 немыслимо, считает турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

СУХУМ, 29 июн - Sputnik. Вопрос с поставками российских зенитно-ракетных комплексов С-400 решен окончательно, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита G20 в субботу 29 июня.

"Сделка по покупке С-400 закрыта полностью ... и это не в духе Турецкой республики, чтобы отказываться от такой договоренности", - сказал турецкий лидер .

На вопрос, дал ли президент США Дональд Трамп гарантии того, что против Турции не будут введены санкции в ответ на сделку по С-400, Эрдоган ответил, что "непохоже, чтобы это было так" (чтобы против Турции ввели санкции).

"Немыслимо, чтобы между такими стратегическими партнерами, как США и Турция, были санкции", - добавил турецкий президент.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь заявил, что его турецкий коллега Тайип Эрдоган не виноват в ситуации с покупкой российских зенитно-ракетных комплексов С-400, против которой возражают США.

© Sputnik / Александр Вильф
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"Он (Эрдоган) не мог ничего не сделать, он уже купил их (эти системы)", - сказал Трамп.

Трамп подчеркнул, что при прежнем президенте Бараке Обаме Турция хотела приобрести ракеты Patriot, но ей отказали. Президент США отметил, что к Эрдогану "относятся очень несправедливо" и в целом ситуация "запутанная".

Ранее США заявляли, что Турция не получит американские военные самолеты F-35, если будет покупать российские ЗРК С-400. США также грозят санкциями и заявляют, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО. Турция неоднократно заявляла, что намерена приобрести С-400, несмотря на угрозы США. Первые комплексы должны поступить Анкаре уже в июле.

© Sputnik /
Характеристики С-400 "Триумф"

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