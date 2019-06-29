Мемориал погибшим при крушении Ту-154 установили в Сочи

Самолет Ту-154 потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в сочинском аэропорту 25 декабря 2016 года. Все 92 человека на борту погибли.

СУХУМ, 29 июн – Sputnik. Мемориал погибшим в авиакатастрофе над Черным морем в 2016 году открыли в Адлерском районе Сочи, сообщает РИА Новости.

Памятная стела, созданная родными погибших с помощью меценатов, представляет собой двухметровую открытую книгу, на страницах которой изображен самолет и перечислены имена жертв трагедии. Он установлен в сквере на набережной реки Мзымта рядом с памятниками солдатам Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.

На церемонии открытия присутствовали родные жертв, представители министерства обороны России и Сирии.

Самолет Ту-154, направлявшийся в Сирию, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в сочинском аэропорту утром 25 декабря 2016 года.

На борту находились 92 человека - восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 сотрудника ансамбля песни и пляски имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза) и двое федеральных госслужащих. Все они погибли. Останки людей и обломки лайнера нашли на дне Черного моря в 1,7 километра от берега.