Минобороны России опубликовало список имен погибших моряков

СУХУМ, 3 июл - Sputnik. Министерство обороны России на своем официальном сайте опубликовало имена и фотографии 14 погибших в результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ:
— Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга Долонский Денис Владимирович,
— Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга Филин Николай Иванович,
— капитан 1 ранга Абанкин Владимир Леонидович,
— капитан 1 ранга Воскресенский Андрей Владимирович,
— капитан 1 ранга Иванов Константин Анатольевич,
— капитан 1 ранга Опарин Денис Александрович,
— капитан 1 ранга Сомов Константин Юрьевич,
— капитан 2 ранга Авдонин Александр Валерьевич,
— капитан 2 ранга Данильченко Сергей Петрович,
— капитан 2 ранга Соловьев Дмитрий Александрович,
— подполковник медицинской службы Васильев Александр Сергеевич,
— капитан 3 ранга Кузьмин Виктор Сергеевич,
— капитан 3 ранга Сухиничев Владимир Геннадьевич,
— капитан-лейтенант Дубков Михаил Игоревич.
В ведомстве отметили, что погибшие не раз принимали участие в сложнейших подводных экспедициях по исследованию Арктики c погружением на предельные глубины.
Пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море произошел в понедельник 1 июля.
Всех погибших представят к государственным наградам. Минобороны России окажет их семьям помощь и поддержку.
Подробности произошедшего не раскрываются, так как это относится к категории гостайны.