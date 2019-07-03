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Минобороны России

Минобороны России опубликовало список имен погибших моряков

© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Пожар на глубоководном аппарате, в результате которого погибли 14 российских моряков, прозошел в Баренцевом море в понедельник 1 июля.

СУХУМ, 3 июл - Sputnik. Министерство обороны России на своем официальном сайте опубликовало имена и фотографии 14 погибших в результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ:
— Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга Долонский Денис Владимирович,
— Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга Филин Николай Иванович,
— капитан 1 ранга Абанкин Владимир Леонидович,
— капитан 1 ранга Воскресенский Андрей Владимирович,
— капитан 1 ранга Иванов Константин Анатольевич,

— капитан 1 ранга Опарин Денис Александрович,
— капитан 1 ранга Сомов Константин Юрьевич,
— капитан 2 ранга Авдонин Александр Валерьевич,
— капитан 2 ранга Данильченко Сергей Петрович,
— капитан 2 ранга Соловьев Дмитрий Александрович,
— подполковник медицинской службы Васильев Александр Сергеевич,
— капитан 3 ранга Кузьмин Виктор Сергеевич,
— капитан 3 ранга Сухиничев Владимир Геннадьевич,
— капитан-лейтенант Дубков Михаил Игоревич.

В ведомстве отметили, что погибшие не раз принимали участие в сложнейших подводных экспедициях по исследованию Арктики c погружением на предельные глубины.

Пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море произошел в понедельник 1 июля.

Всех погибших представят к государственным наградам. Минобороны России окажет их семьям помощь и поддержку.

Подробности произошедшего не раскрываются, так как это относится к категории гостайны.

 

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