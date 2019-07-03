Минобороны России опубликовало список имен погибших моряков

Пожар на глубоководном аппарате, в результате которого погибли 14 российских моряков, прозошел в Баренцевом море в понедельник 1 июля.

СУХУМ, 3 июл - Sputnik. Министерство обороны России на своем официальном сайте опубликовало имена и фотографии 14 погибших в результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ:

— Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга Долонский Денис Владимирович,

— Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга Филин Николай Иванович,

— капитан 1 ранга Абанкин Владимир Леонидович,

— капитан 1 ранга Воскресенский Андрей Владимирович,

— капитан 1 ранга Иванов Константин Анатольевич,

— капитан 1 ранга Опарин Денис Александрович,

— капитан 1 ранга Сомов Константин Юрьевич,

— капитан 2 ранга Авдонин Александр Валерьевич,

— капитан 2 ранга Данильченко Сергей Петрович,

— капитан 2 ранга Соловьев Дмитрий Александрович,

— подполковник медицинской службы Васильев Александр Сергеевич,

— капитан 3 ранга Кузьмин Виктор Сергеевич,

— капитан 3 ранга Сухиничев Владимир Геннадьевич,

— капитан-лейтенант Дубков Михаил Игоревич.

В ведомстве отметили, что погибшие не раз принимали участие в сложнейших подводных экспедициях по исследованию Арктики c погружением на предельные глубины.

Пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море произошел в понедельник 1 июля.

Всех погибших представят к государственным наградам. Минобороны России окажет их семьям помощь и поддержку.

Подробности произошедшего не раскрываются, так как это относится к категории гостайны.