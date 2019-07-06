Антироссийскую резолюцию по "деоккупации" Крыма приняли в ОБСЕ

В ОБСЕ приняли антироссийскую резолюцию, в которой призвали Москву "обеспечить деоккупацию" Крыма.

СУХУМ - 6 июл, Sputnik. Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, которая призывает Москву к "деоккупации" Крыма, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что поправки российской делегации, которая предлагала смягчить антироссийские формулировки, отклонили.

Резолюция призывает прекратить военные действия на востоке Украины, осуществить полный вывод крупнокалиберных оружий обеими сторонами, незамедлительно положить конец применению противопехотных мин и увеличить объем инвестиций в усилия по разминированию.

Кроме того, резолюция призывает "обеспечить деоккупацию автономной республики Крым и города Севастополь, вывод российских Вооруженных сил с украинской территории и всеобъемлющее урегулирование конфликта на основе полного выполнения Минский соглашений".

Ранее в субботу комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ включил в резолюцию, которой призывает США и Россию урегулировать связанные с ДРСМД разногласия путем переговоров и воздержаться от разработки ракетных комплексов, поправку, перекладывающую ответственность за приостановку договора на Россию.

"У Ассамблеи есть один недостаток в процедуре - все голосования открытые, и здесь европейцы боятся влияния США, их давления и послушного голосуют по антироссийской тематике", - прокомментировал ситуацию в интервью РИА Новости первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

Он отметил, что в кулуарах многие европейские политики подходили к российским парламентариям и высказывали свою поддержку.

"Но на Ассамблею приехало огромное количество американцев, и европейские парламентарии подчиняются их давлению. При этом представители США явно хотят взять реванш после неудачи в Парламентской Ассамблее Совета Европы", - заключил законодатель.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".