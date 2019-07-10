Киев лишил возможности участвовать в Евровидении детей, выступавших в России

СУХУМ, 10 июн – Sputnik. Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) запретила юным артистам, которые выступали в России с 1 января 2014 года, представлять Украину на детском Евровидении в Польше, передает NewsOne со ссылкой на пресс-службу НОТУ.

Отмечается, что претенденту откажут в участии или снимут с отборочных соревнований на любом этапе, если он давал концерты в России или только планирует там выступить.

Финал детского Евровидения-2019 пройдет в польском городе Гливице 24 ноября.

Ранее на Украине разгорелся скандал вокруг отбора на "взрослое" Евровидение -2019. Музыканты, которые должны были представлять Украину, отказались от участия, так как НОТУ потребовала, чтобы конкурсант не имел российского гражданства и не гастролировал в России. В итоге представлять Киев на конкурсе в Израиле никто не поехал.