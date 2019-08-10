Путин приехал на мотоцикле на байк-шоу в Севастополе

СУХУМ, 10 авг – Sputnik. Президент России Владимир Путин посетил в субботу 10 августа байк-шоу мотоклуба "Ночные волки" в Севастополе.

Путин появился на площадке в черной кожаной куртке на мотоцикле "Урал" с коляской. За ним сидел временно исполняющий обязанности губернатор Севастополя Михаил Развожаев, а в коляске – глава Крыма Сергей Аксенов.

Путин за рулем мотоцикла «Урал» приехал на международное байк-шоу в Севастополе pic.twitter.com/LjjR1Ir5QV — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 10 августа 2019 г.

В сопровождении лидера "Ночных волков" Александра Залдостанова российский президент подъехал к сцене. Поднялся на нее и обратился с поздравительной речью участникам фестиваля.

"Хочу сказать, что это очень хорошее начинание, хорошая идея, которая сплачивает и любителей техники, любителей мотоциклов и всех, кто с сердцем и душой относится к нашей родине. - У вас замечательная традиция, связанная с поддержанием всего самого лучшего, что может быть в сердце российского человека, связанная с нашей замечательной героической историей", - цитирует Путина РИА Новости.

Байкеры подарили Путину фильм "Русский реактор", который они сняли во время одного из предыдущих байк-шоу здесь же в Крыму. По словам лидера "Ночных волков" Александра "Хирурга" Залдостанова, видео они посвятили главе российского государства.