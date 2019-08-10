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Путин приехал на мотоцикле на байк-шоу в Севастополе

© Sputnik / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин поздравил клуб "Ночные волки" с десятилетием проведения байк-шоу в Крыму.

СУХУМ, 10 авг – Sputnik. Президент России Владимир Путин посетил в субботу 10 августа байк-шоу мотоклуба "Ночные волки" в Севастополе.

Путин появился на площадке в черной кожаной куртке на мотоцикле "Урал" с коляской. За ним сидел временно исполняющий обязанности губернатор Севастополя Михаил Развожаев, а в коляске – глава Крыма Сергей Аксенов. 

В сопровождении лидера "Ночных волков" Александра Залдостанова российский президент подъехал к сцене. Поднялся на нее и обратился с поздравительной речью участникам фестиваля.

"Хочу сказать, что это очень хорошее начинание, хорошая идея, которая сплачивает и любителей техники, любителей мотоциклов и всех, кто с сердцем и душой относится к нашей родине. - У вас замечательная традиция, связанная с поддержанием всего самого лучшего, что может быть в сердце российского человека, связанная с нашей замечательной героической историей", - цитирует Путина РИА Новости.

Байкеры подарили Путину фильм "Русский реактор", который они сняли во время одного из предыдущих байк-шоу здесь же в Крыму. По словам лидера "Ночных волков" Александра "Хирурга" Залдостанова, видео они посвятили главе российского государства.

© Sputnik / Алексей Дружинин
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Крым

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Теги:
байкеры, Владимир Путин, севастополь, Крым


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