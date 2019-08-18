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Флажки Британии и флаг ЕС еа фоне парламента в Лондоне

Нехватка продуктов и лекарств: СМИ выяснили, что ждет Британию после Brexit

© AFP 2019 / DANIEL LEAL-OLIVAS
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Британские СМИ предположили, что в случае выхода Великобритании из Евросоюза без договоренности о дальнейшем сотрудничестве, стране грозит рост цен на продукты питания и перебои в поставках лекарств и топлива.

СУХУМ, 18 авг — Sputnik. Выход Великобритании из Евросоюза по жесткому сценарию, то есть без договоренности о дальнейшем сотрудничестве, грозит стране нехваткой продуктов питания и топлива, пишет Российская газета со ссылкой на британскую газету The Sunday Times.

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Отмечается, что жесткий Brexit подразумевает введение таможенного контроля на границе с Ирландией, это может привести к протестам и перекрытиям дорог, что повлечет ухудшение отношений между соседями. Задержки транспорта на границах Великобритании приведут к перебоям в поставках топлива. Нулевые пошлины на импорт топлива станут причиной закрытия двух нефтеперерабатывающих заводов, в результате чего порядка двух тысяч человек окажутся без работы.

Таможенные проверки могут сказаться на снабжении Британии лекарствами из стран ЕС, а также - на сфере социального обеспечения. То же самое касается и продуктов питания. Это приведет к росту цен на и без того недешевые продукты питания, что чревато ростом протестных настроений, пишут СМИ.

Ранее сообщалось, что Лондон выйдет из Евросоюза 31 октября, вне зависимости от того, будет заключена сделка или нет.



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