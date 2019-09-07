Киселев об обмене задержанными между Россией и Украиной: больше, чем можем представить

Россия и Украина освободили по тридцать пять осужденных и задержанных граждан друг друга в субботу 7 сентября.

СУХУМ, 7 сен - Sputnik. Обмен осужденными и задержанными между Россией и Украиной, трудно переоценить, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

"То что произошло сегодня, трудно переоценить. Это не просто возвращение одного человека либо группы людей, хотя конечно, безусловно, это очень много и очень важно. Но это гораздо больше, чем мы даже можем себе сегодня представить", - отметил Киселев.

Он, в частности, пояснил, что акция свидетельствует о подвижках в отношениях России и Украины.

"На самом деле подвижки есть, потому что при Порошенко это было бы абсолютно невозможно представить... Я считаю, что Зеленский, пойдя на вот эту акцию, улучшил переговорные позиции Украины в отношениях с Россией, что выгодно и для Украины, и для России, и для всего мира, и для общеевропейских отношений, и для глобальных отношений", - добавил Киселев.

Россия и Украина провели обмен осужденных и задержанных граждан друг друга в субботу 7 сентября. Среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. Из Киева в Москву в рамках договоренности прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский. Всего были обменены 70 человек, по тридцать пять с каждой стороны.