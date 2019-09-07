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Киселев об обмене задержанными между Россией и Украиной: больше, чем можем представить

© Sputnik / Илья Питалев
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Россия и Украина освободили по тридцать пять осужденных и задержанных граждан друг друга в субботу 7 сентября.

СУХУМ, 7 сен - Sputnik. Обмен осужденными и задержанными между Россией и Украиной, трудно переоценить, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

© Sputnik / Илья Питалев
Обмен задержанными между Россией и Украиной: главное

"То что произошло сегодня, трудно переоценить. Это не просто возвращение одного человека либо группы людей, хотя конечно, безусловно, это очень много и очень важно. Но это гораздо больше, чем мы даже можем себе сегодня представить", - отметил Киселев.

Он, в частности, пояснил, что акция свидетельствует о подвижках в отношениях России и Украины.

"На самом деле подвижки есть, потому что при Порошенко это было бы абсолютно невозможно представить... Я считаю, что Зеленский, пойдя на вот эту акцию, улучшил переговорные позиции Украины в отношениях с Россией, что выгодно и для Украины, и для России, и для всего мира, и для общеевропейских отношений, и для глобальных отношений", - добавил Киселев.

Россия и Украина провели обмен осужденных и задержанных граждан друг друга в субботу 7 сентября. Среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. Из Киева в Москву в рамках договоренности прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский. Всего были обменены 70 человек, по тридцать пять с каждой стороны.

Теги:
Украина, Россия


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