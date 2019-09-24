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В Сочи после жесткого столкновения с ВАЗ-2106 загорелся мопед. Водитель госпитализирован.

Огненное ДТП: в Сочи мопед с водителем загорелся после столконовения с ВАЗ

© Foto/ скриншот VK/ДТП и ЧП | Сочи
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По данным сотрудников ГИБДД по городу Сочи, авария произошла днем во вторник, 24 сентября, на Батумском шоссе.

СУХУМ, 24 сен - Sputnik. Мопед под управлением 32-летнего водителя загорелся после столкновения с ВАЗ-2106 в Лазеровском районе города Сочи.

Момент столкновения транспортных средств попал в объективы камер уличного наблюдения.

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Публикация от ДТП и ЧП Сочи 18+ (@dtpsochi)

По предварительным данным ГИБДД, водитель ВАЗ-2106 при повороте налево не убедился в безопасности маневра и столкнулся с мопедом. После этого водитель мопеда слетел с транспорта, а сам мопед загорелся.

Горящий мопед снимали проезжающие мимо пассажиры автомобилей.

В результате столкновения водителя мопеда госпитализировали с травмами. Обстоятельства аварии устанавливаются инспекторами.



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