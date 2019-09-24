Огненное ДТП: в Сочи мопед с водителем загорелся после столконовения с ВАЗ

По данным сотрудников ГИБДД по городу Сочи, авария произошла днем во вторник, 24 сентября, на Батумском шоссе.

СУХУМ, 24 сен - Sputnik. Мопед под управлением 32-летнего водителя загорелся после столкновения с ВАЗ-2106 в Лазеровском районе города Сочи.

Момент столкновения транспортных средств попал в объективы камер уличного наблюдения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДТП и ЧП Сочи 18+ (@dtpsochi) 24 Сен 2019 в 7:09 PDT

По предварительным данным ГИБДД, водитель ВАЗ-2106 при повороте налево не убедился в безопасности маневра и столкнулся с мопедом. После этого водитель мопеда слетел с транспорта, а сам мопед загорелся.

Горящий мопед снимали проезжающие мимо пассажиры автомобилей.

В результате столкновения водителя мопеда госпитализировали с травмами. Обстоятельства аварии устанавливаются инспекторами.