Огненное ДТП: в Сочи мопед с водителем загорелся после столконовения с ВАЗ

СУХУМ, 24 сен - Sputnik. Мопед под управлением 32-летнего водителя загорелся после столкновения с ВАЗ-2106 в Лазеровском районе города Сочи.
Момент столкновения транспортных средств попал в объективы камер уличного наблюдения.
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По предварительным данным ГИБДД, водитель ВАЗ-2106 при повороте налево не убедился в безопасности маневра и столкнулся с мопедом. После этого водитель мопеда слетел с транспорта, а сам мопед загорелся.
Горящий мопед снимали проезжающие мимо пассажиры автомобилей.
В результате столкновения водителя мопеда госпитализировали с травмами. Обстоятельства аварии устанавливаются инспекторами.